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  • Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 11. derbisine çıkmaya hazırlanıyor
Spor

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 11. derbisine çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 11. derbisine çıkmaya hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 11. derbisine çıkacak. İki sezon önce göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 10 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılarla oynadığı müsabakalarda ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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