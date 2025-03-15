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  • Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Dikkat çeken istatistik
Spor

Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde kendisine en üst sırada yer aldı. Deneyimli teknik adam böylece Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'yi geride bıraktı.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı! Dikkat çeken istatistik
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Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;

83-Okan Buruk

70- Pep Guardiola

70-Simeone Inzaghi

70-Carlo Ancelotti

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