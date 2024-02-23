Okan Buruk: Hak ettikleri bir galibiyet aldılar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

"İki maçta da en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmak oldu. İlk maçta olduğu gibi kırmızı kartın ardından gol yedik. Sonra top kaybından 3. golü kalemizde gördük. Maçın sonunda hücuma hamleler yaptık. Rakip ceza sahasına top indirmemiz gerekirdi ama doğru şekilde yapamadık. Günün sonunda kaybettik.

"İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık."

"Takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu da hoca olarak benim. Sadece belli oyuncular, belli mevkiler üstünden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı bugün."