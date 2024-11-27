İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2024 Çarşamba / 26 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6535
  • EURO
    36,6075
  • ALTIN
    2937.6
  • BIST100
    9639.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Hakim Ziyech iyi çalışıyor
Spor

Okan Buruk: Hakim Ziyech iyi çalışıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak olan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2024 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Okan Buruk: Hakim Ziyech iyi çalışıyor
ABONE OL

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak." dedi.

Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir." sorusuna cevap veren teknik direktör Okan Buruk, "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık." cevabını verdi.

Oyuncuları hakkında görüşlerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu belirten Buruk, "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez." dedi.

Takım planlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış, Sallai... Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Milli takımda da bu şekilde kullanılıyor. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.