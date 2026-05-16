Okan Buruk: Hedef 27. şampiyonluk

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Rams Park'ta taraftarların önünde kutlama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahneye oğlu Yiğit Ali Buruk ile çıkarken, "4 Sene Üst Üste Şampiyon Olduk" marşıyla çıktı.

Kutlamaların ardından Okan Buruk, beIN SPORTS'a konuştu.

Galatasaray'da futbolculuk döneminin ardından teknik direktör olarak da üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, "Bu şampiyonluk kutlaması her şeye değer. Burada bir kez daha anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey yaptığınızı. Bir senenin emeği var. Büyük Galatasaray taraftarına, başkanımız Dursun Özbek'e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sevinci taraftarımıza yaşattık. Hedef 27, hedef üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için çalışmalara başlayacağız." dedi.