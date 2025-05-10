Okan Buruk: Hedefimiz haftaya şampiyonluğu ilan etmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk, "Trabzonspor 19 takımı ülkemizi gururlandırdı. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Başarılı teknik adam, sözlerini, "Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir." diye sürdürdü.

Okan Buruk, "Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stad, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Eren'in ufak bir sakatlığı olmuştu. Hem riske etmek istemedik hem de bir sonraki maç için tutmak istedik. Forvet hattında Alvaro ile başlamıştık geçen hafta, çok iyiydi. Bugün Gabi ile başlayacağız. İyi bir kadromuz var." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, son olarak, "Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek." diye konuştu.