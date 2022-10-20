Okan Buruk: Hedefimiz, hafta sonu bu oyunu ortaya koyabilmek

Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor'u konuk eden Galatasaray sahasında 7-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Ligde son iki haftada sadece 1 puan alan ve gol sorunu yaşayan Cim Bom kupada moral buldu. Karşılaşmanın ardından gündüz saatlerinde 50. yaş gününü kutlayan Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Okan Buruk konuştu ve galibiyeti değerlendirdi.

"TÜM FORVETLERİMİZİ KULLANMAK İSTİYORUZ"

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren tecrübeli hoca, "Böyle geniş bir kadro için haftada tek maç zor oluyordu. Oyuncular isteklerini gösterdiler. Aynı ciddiyet, konsantrasyon ile maç sonuna kadar devam ettik. Gol atma sorunu, sezon başından beri en büyük sorunumuzdu. Çok fazla pozisyona giren bir takımız. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında iyiyiz ama bitiremiyorduk. Kimle oynarsanız oynayın, sonlandırmak önemli. 3 tane birbirine benzeyen forvetimiz var, hepsini kullanmak istiyoruz. İstediğimiz oyun anlayışını ortaya koymaları göstermeleri önemliydi. Ligde bunu zaman zaman kaybediyoruz. Bu skor hafta sonu için de bir güven oldu." dedi.

GALATASARAY RUHUNUN ALTINI ÇİZDİ

Taraftara da teşekkür eden Okan Buruk, "Seyircimiz bizimle beraberdi. Oyuncularımızın Galatasaray ruhunu ortaya koyması için önemliydi. Hep bizimleler, hep destekliyorlar. Onlara layık oyunu ortaya koymak gerekiyor. Son lig maçında ortaya koyamamıştık. Hedefimiz, hafta sonu bu oyunu ortaya koyabilmek." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un röportajı sırasında oğlu Ali Yiğit pastayla geldi ve babasının doğum gününü bir de ekranlar önünde kutladı.