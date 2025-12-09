İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5938
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5768.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk: Hedefimiz kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesi takımın hedefe odaklandığını vurguladı. Buruk, kadro sıkıntılarına rağmen güçlü bir 11'le sahaya çıkacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 22:48 - Güncelleme:
Okan Buruk: Hedefimiz kazanmak
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk'un maç öncesi sözleri şu şekilde:

"Geçmişte burada önemli hatıralarımız var. Güncel olarak kazanmamız gerekiyor. Hayalimize ulaşmak için çok önemli bir fırsat.

Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Onu oynuyorlar. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs, dünkü antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Bugün başlayacak. O da fedakarlık yapıyor. Maça başlayacak, gidişata göre karar vereceğiz.

Zor bir dönemden geçiyoruz kadro yapısı olarak ama iyi 11'le çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. İyi bir takımımız var. Oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor. Bu da hedef maç. Taraftarımız tribünde, onların seslerini duyuyoruz. İnşallah onları mutlu edip, biz de mutlu olup ülkemize öyle döneriz."

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.