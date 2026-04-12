Spor

Okan Buruk: Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi yaptığı açıklamada sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, “Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek” sözleriyle kalan maçların önemine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Ligin boyu çok kısaldı. Nisana geldik, mayıs yaklaşıyor. Galatasaraylılar'ın mottosu çalışmaya başladı. Mayıslarda güzel şampiyonluklar yaşadık. Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için 6 çok önemli maç var, birisi de bu." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-kırmızılı teknik adam, "Uzun süredir evimizde oynamıyoruz. Taraftarımızı özledik, onlar bizi özledi. Bu tür bir maça göre taraftarımız çok motive, biz de öyleyiz. Göztepe deplasmanı kritikti, bu tür galibiyetleri taçlandırmak için bu maçı kazanmalıyız. Rakibimizin galibiyet sayısı son maçlarda yüksek değil ama hep maçın içinde olan, mücadele gösteren bir rakibimiz var. Deplasman maçı oynayacaklar. Bunu göstermeye çalışacaklar. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, "Daha farklı şeyler çıkabilir Kocaelispor'dan. Bizi şaşırtmak için dizilişlere bakmak lazım. 3 orta saha görünüyor. Nasıl karşılayacaklar o önemli. Adam adama takipleri de yapıyorlar. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken oynayacak bir kadroyla sahadayız." dedi.

Başarılı teknik adam, "Bu hafta 3. maçımız bu. Değişiklik yaptık. Lemina'yı 3 maç üst üste oynatmıyoruz. Sakatlık riski olan bir oyuncu. Son aya girerken bunu düşündük. Torreira'nın daha dinlenmiş olduğunu düşündük. Singo'yu da aynı şekilde değerlendirdik. Yunus dün antrenmana çıktı. 1 haftadır antrenman yapamamıştı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Sara'yı dün denedik, bugün oynayacak, durumunu göreceğiz. Lang'ın parmağıyla ilgili bir problemi var, o bazen yüzde yüzünü vermesini engelliyor. Bu kritik dönemde, mücadele gücü yüksek maçlarda oyun devamında kullanabiliriz. Bekleyen çok önemli oyuncular var, Icardi gibi. Hepsinin adını saymıyorum. Eren - Jakobs rotasyonunu hep yapıyoruz. Önemli oyuncularımız var." diye konuştu.

Okan Buruk, son olarak, "Çok önemli bir maç. Çok gol attığımız bir maç olur. Rakip de savunmayı iyi yapan bir takım." dedi.

