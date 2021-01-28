Okan Buruk: Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik

28 Ocak 2021 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:40

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri Süper Kupa Finali'nin ardından hakemi eleştirdi.

Okan Buruk açıklamasında; "Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik. Ligde de olduğu gibi. 2. gol hakemin hatası...Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Süper Kupa finali var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, verin yönetsin! Hem Trabzonspor'u, hem de Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı, tebrik ediyorum. Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum." dedi.