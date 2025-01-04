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Spor

Okan Buruk: Her maç bizim için final

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada 'Kazanmak için oynayacağız. Her maç bizim için final' dedi.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
Okan Buruk: Her maç bizim için final
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Aslında dinlenerek çıkabileceğimiz en iyi maçlardan biri. Göztepe ligin iyi takımlarından biri. İç sahada dış sahada kendi oyunlarını oynuyorlar. Kendi formatlarının dışına çıkmıyorlar. Saha içinde bazen önlem alınamayan bir takım. Direkt oyunu çok fazla kullanıyorlar. Ligin en az topa sahip olan takımı. Biz de kendi oyunumuzla rakibe nasıl zorluk çıkartırız, çalıştık. Maçta da bunları uygulamaya çalışacağız. Takım olarak iyi durumdayız. Kayseri maçında oynayan 11'le başlıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Dinlendik de mental ve fiziksel olarak. Bu hafta da pazartesiden beri çalışıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Her maç bizim için final." dedi.

Başarılı teknik adam, "Rakibimizin önde Hugo, Tijanic ile başlayacak mı derken Romulo, Tijanic, Matsuki ile başlayacak. Hareketli oyuncular. Merkezi kullanan oyuncular. Duran toplarda çok etkililer, uzunlar. Biz de aynı şekilde ligin en çok duran top golü atan takımlarından biriyiz. İki takım da bu açıdan birbirine zorluk çıkaracak. Rakibi tanıyoruz ama etkili, bireysel oyunculara sahipler. Ben daha önce Göztepe'de çalıştım, benim için değerli bir kulüp." ifadelerini kullandı.

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