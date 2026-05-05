Spor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Mainz forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Nadiem Amiri transfer listesine ekledi. Ancak teknik direktör Okan Buruk transfere ikna olmadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 15:07 - Güncelleme:
Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan Nadiem Amiri iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Sky'da yer alan habere göre, Mainz forması giyen Nadiem Amiri, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

AYRILIK BEKLENİYOR

29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Mainz'dan ayrılması bekleniyor ve Galatasaray da Amiri ile ilgileniyor.

OKAN BURUK İKNA OLMADI

Amiri konusunda Galatasaray'da iki farklı görüş olduğu öne sürüldü. Alman orta saha oyuncusunun transferini isteyenler ve Okan Buruk. Okan Buruk'un, Nadiem Amiri transferine şu anda tam anlamıyla ikna olmadığı belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Mainz forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Nadiem Amiri, 16 gol ve 4 asist ile 20 kez skor katkısı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Mainz ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun, güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

