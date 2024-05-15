İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2923
  • EURO
    35,0314
  • ALTIN
    2452.29
  • BIST100
    10167
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip olacak
Spor

Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip olacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3, Kartal'ın ekipleri de 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 9 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 24.12.2023

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 01.11.2020

(İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 24.02.2020

(İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 27.09.2019

(Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 30.11.2018

(Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 14.02.2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 21.09.2014

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.