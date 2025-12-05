Okan Buruk, ilk 11'i bozmadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'i bozmadı.

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.