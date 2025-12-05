İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5159
  • EURO
    49,5466
  • ALTIN
    5760.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk, ilk 11'i bozmadı

Galatasaray, Samsunspor maçına Fenerbahçe derbisindeki kadrosunu koruyarak çıkarken, Okan Buruk'un öğrencileri sahaya aynı 11'le başladı.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Okan Buruk, ilk 11'i bozmadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'i bozmadı.

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.