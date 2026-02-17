Okan Buruk: İyi bir takıma karşı oynayacağız

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak.

Dev karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk, TRT 1'e açıklamalarda bulundu.

"Ne olursa olsun kompakt oynamalıyız. Planımızı doğru uygulamalıyız. Rakibimiz orta sahayı kalabalık tutmaya çalışacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. En hazır 11'i çıkarmaya çalıştık. Devamında kulübeden çok önemli hamle şanslarımız var. Bir maç daha oynayacağız. Burada hem sonuç önemli ama oraya iyi bir kadro ile de gitmemiz gerekiyor. Şu an en hazır 11'e oynamak istedik."