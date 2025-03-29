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Spor

Okan Buruk: Kadroma, oyun gücüme güveniyorum

Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç öncesi konuştu.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Okan Buruk: Kadroma, oyun gücüme güveniyorum
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Galatasaray Teknik Direkörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç öncesi konuştu.

Takımının son durumunu aktaran Galatasaray'ın teknik patronu, "7-8 tane oyuncu kaldı, diğerleri milli takıma gitti. Hem çalıştık hem de milli oyuncular sakatlanmasın diye dua ettik. Herkes döndü. Roland Sallai'nin ağrıları olduğu için kadroda yok. Jelert'in ağrıları olduğu için kadroda yok. Hazırız. Çok önemli bir maç. Sıralamanın bir önemi yok. Çok zor deplasmanlarından biri. Rakibimizin son iki mağlubiyetlerine bakmıyorum. Ondan önce yeni teknik direktörüyle iyi bir çıkış yakaladı. Ülkemize gelen çok önemli isimlerden biri, örnek bir insan. Kazanmak istiyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I DAHA MOBİL BEKLİYORUZ"

Okan Buruk, "Rakibimizin dizilişi, daha çok mobil bekliyoruz. Oyun, ayak kalitesi var. Bizim dikkat etmemiz gereken yerler var. Avantajlarımız da var. Bunları kullanmaya çalışacağız. Çok zor bir gece bizi bekliyor. Bunu biliyoruz. Oyuncularımızla konuştuk. Bu tür maçları hep iyi oynadık. O yüzden kaliteli bir oyun ve galibiyet bekliyorum oyuncularımdan." ifadelerini kullandı.

"KADROMA VE OYUN GÜCÜME GÜVENİYORUM"

Galatasaray'ın hocası, "Rafa gezen, Mario'ya da gezen bir oyuncuydu, sol kanadı Masuaku'ya bırakıyordu. Klasik bir sol kanat olarak oynamıyordu. Rakibimize göre önlemler alacağız ama isteğimiz kendi oyunumuzu oynamak. Başladığımız, devam ettiğimiz bir oyun yapısı bizi bekliyor. Kulübümüzden gelecek de çok önemli oyuncular var. Kadroma ve oyun gücüme güveniyorum. Bugün de bunu göstermek istiyoruz. Oyun gücümüzü devam ettirmeye çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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