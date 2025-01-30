Okan Buruk: Kalitemizi kullanmamız gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"En zor maçlarımızdan biri. Biz kazanırsak ilk 8'in içerisindeyiz. Rakibimizin ilk 8 hedefi yok. Onlar da kazanmak isteyecekler. Kazanmak için maçın içerisinde olacaklar. Hafta sonu çok önemli karşılaşmaları var. As kadroyla çıktılar. Geçiş hücumlarında çok pozisyon veriyorlar. Gol beklentisi Avrupa'da bizden sonra 2. takım. Dengeli bir oyun bekliyoruz. Kalitemizi kullanmamız gerekiyor. Öndeki oyuncularımız hızlarını iyi kullanmalı. Ismail Jakobs'un ağları devam ettiği için Berkan'la başlıyoruz. Rakibimizin ön alan baskılarını kırmaya çalışacağız. Savunma olarak iyi olmalıyız. İnşallah maçın sonunda kazanacağımız bir gece olur. Sara'yı sadece hücum yönüyle düşünmemek gerekir. Savunma yönü de çok güçlü. Çok önemli katkısı var. Oyun kurmada önemli bir isim. Kaliteli, ayak. Bugün inşallah onun başarısı görürüz. Oyun içerisinde etkili olacaktır."