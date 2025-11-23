Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray, iki önemli ismini ise kaybetti.

Sarı-kırmızı takımda Wilfried Singo, bu mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Galatasaray, Fildişili savunma oyuncusunun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

DERBİDE YOK!

Singo, sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe derbilerini kaçıracak. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi için dört haftalık bir süreç öngörülüyor.

SALLAI DE YOK!

Galatasaray'da Roland Sallai de Gençlerbirliği maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Macar futbolcu, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

Galatasaray Singo ve Sallai ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sağ bek krizi ortaya çıktı.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Sarı-kırmızı takımda sağ bek oynayabilen bir diğer isim Kaan Ayhan'ın tedavisi de devam ediyor.

Okan Buruk, şimdiden derbide sağ bek için çözüm arayışlarına başladı.