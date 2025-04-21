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Spor

Okan Buruk kariyerinde ilkin peşinde! Bu kez plan çifte kupa

Kariyerinde birçok şampiyonluk elde eden Okan Buruk yeni hedefini belirledi. Başarılı teknik adam Okan Buruk hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanarak sezon sonunda iki kupayı müzeye götürmek istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Okan Buruk kariyerinde ilkin peşinde! Bu kez plan çifte kupa
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni hedefini belirledi.

Sarı-kırmızılıların başında iki lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşayan başarılı teknik adam, bu kez çifte kupa almak istiyor.

Akhisar ile kupa, Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bu kez hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyor.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYACAK

51 yaşındaki teknik adam, çifte kupayı kazanması durumunda kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın saf dışı kaldığı Türkiye Kupası'nda, yarı finalde salı Konyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar için kupa çok uzak bir ihtimal görünmüyor.

Galatasaray'ın ligde de şampiyonluk için ciddi bir avantajı bulunuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile hem puan farkı hem de ikili averajı elinde tutan sarı-kırmızılılar, ligde de önde gidiyor.

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