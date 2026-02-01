İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Okan Buruk: Kayserispor maçı şu an en önemli konumuz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine rağmen şu anki önceliklerinin Kayserispor maçı olduğunu vurguladı.

1 Şubat 2026 Pazar 19:46
Okan Buruk: Kayserispor maçı şu an en önemli konumuz
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan hemen önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un Beşiktaş'a karşı performansının altını çizen Okan Buruk, "Kayserispor ile oynuyoruz, sıralamadaki yerleri bizim için önemli değil. Beşiktaş deplasmanında ne kadar hızlı hücuma çıktıklarını gösterdiler. Başakşehir'e 3-0 kaybettiler ama rahat bir şekilde tehlike yaratabiliyorlar. Avrupa sonrası konsantrasyonu sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'deki Juventus eşleşmesi ile ilgili ilk kez konuşan deneyimli hoca şu sözleri sarfetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde mutluyuz, daha iyi yerde bitirebilirdik ama çok zor bir süreç yaşadık. Cezalar, sakatlıklar... Ajax deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet sonrası nazar diyelim ona. Hem ilk 24'te olmak, hem ligde ve kupada lider olmak... Süreci iyi geçirdiğimizi gösteriyor. Oyun olarak daha iyisini yapabiliriz. Juventus maçları da çok önemli olacak. O maça kadar sakatlıksızlık geçip hazırlanmak istiyoruz. İyi bir takım, teknik direktör değişikliği oldu. Önemli oyuncuları var. İlk maçı sahamızda oynayacağız, avantajını kullanmak lazım ama Şampiyonlar Ligi'nde her maçı yüksek konsantrasyonla oynamalısınız. Manchester City'ye kaybettik ama ikinci yarı cesur oynadığımızda neler yapabileceğimiz gördük. Özgüvenimizin yüksek olması gereken maçlar olduğunu gösteriyor. Juventus maçı da öyle olacak. Oraya kadar daha çok var."

Şu an en önemli maçlarının Kayserispor maçı olduğunu söyleyen Buruk, "Kazandıkça içerideki pozitif hava artıyor. Kayserispor maçı şu an en önemli konumuz." dedi.

Yeni transferler hakkında da konuşan Okan Buruk idman performanslarından memnun olduğunu dile getirdi:

"Noa Lang gelmeden önce sakatlık geçirdi, uzun süre idmana çıkmadı. Bizimle bir idmana çıktı. Ağrıları var ama o da oynamak istedi, biz de oynatmak istedik. Kemik ödemi ağrı yapıyor ama tolere edebileceğini gösterdik. Yaser Asprilla iyi çalışıyor, onu da ilerleyen dakikalarda kullanacağım. İki yeni oyuncumuzun idman performansından da memnunuz."

