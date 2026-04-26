  • Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 19:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalar yaptı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz." dedi.

Okan Buruk, "Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." diye konuştu.

Başarılı teknik adam, "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

