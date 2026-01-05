İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Okan Buruk: Kazanmak istiyoruz

Türkiye Süper Kupa yarı finalinde bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
Okan Buruk: Kazanmak istiyoruz
Türkiye Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ve Trabzonspor, 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Tabii ki final değil, finalin havası daha farklı oluyor. Finale çıkma maçı. İki takımın da çok isteyeceğini, çok mücadele vereceğini düşünüyorum. İki takımın da kazanmak adına hamleleri olacak. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buraya geldik. Galatasaray'ın amacı kupayı kazanmaktır her zaman. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Soğukta bile bizi karşıladılar. İnşallah bu sevinci onlara yaşatırız." dedi.

Kadro tercih nedenini açıklayan Okan Buruk, "Lemina dün katıldı tek antrenman yapabildi. Torreira izinliydi, yazları sezona ilk başlayanlardan biridir. Ailesiyle vakit geçirmek için biraz fazla izin istemişti. İlk başlangıçta bizimle olmayacak." şeklinde konuştu.

