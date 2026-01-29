Okan Buruk: Kim olursa olsun iddialıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0'la mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Kim olursa olsun iddialıyız. Biraz da kader diyelim" dedi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık."

"Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük."

"BİZE YAKIŞAN OYUN"

"İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun... İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz."

"Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Kim olursa olsun iddialıyız. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun."