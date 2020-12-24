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Spor

Okan Buruk: Kolumu bırak dedim kırmızı kart gösterdi

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, oyundan atılma nedenini açıkladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:40 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:40
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a oyundan ihraç edilmesinin nedenini açıkladı.

Hakeme herhangi bir hakareti olmadığını söyleyen buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." ifadelerini kullandı. Okan Buruk Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı kart görmüş ve ardından ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, Okan Buruk ile birlikte Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye de kırmızı kart gösterdi.

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