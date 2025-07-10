İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2025 Perşembe / 15 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,069
  • EURO
    46,9666
  • ALTIN
    4276.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk hedefi belirledi ''Yeniden şampiyon olmak istiyoruz''
Spor

Okan Buruk hedefi belirledi ''Yeniden şampiyon olmak istiyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam bu sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 17:47 - Güncelleme:
Okan Buruk hedefi belirledi ''Yeniden şampiyon olmak istiyoruz''
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi Galatasaray Youtube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE BİTTİ"

"Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli."

SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.