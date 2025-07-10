Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi Galatasaray Youtube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE BİTTİ"

"Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli."

SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE AÇIKLAMASI

Okan Buruk: "Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak."