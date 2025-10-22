Okan Buruk: Kritik bir maça çıkıyoruz

İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kritik bir maça çıktıklarına değinen Buruk, 'Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 19:30
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAKATLIĞI

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız." sözlerini sarf etti.

