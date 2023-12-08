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Spor

Okan Buruk kritik maç öncesi uyardı! ''Bu bizim liderlik maçımız''

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü bugün oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Bu maç ile yeniden liderlik koltuğuna geçmeyi hedefleyen Okan Buruk oyuncularına 'Liderliği yeniden almamız açısından mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma' dedi. İşte detaylar...

Sabah8 Aralık 2023 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Okan Buruk kritik maç öncesi uyardı! ''Bu bizim liderlik maçımız''
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Galatasaray, arka arkaya iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. Hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile final niteliğinde bir karşılaşma oynayacak. Bugünkü Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Adanaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu iki sınav öncesi teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu. İki maçında da çok değerli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, adım adım ilerlemelerini gerektiğini söyledi.

"BU BİZİM LİDERLİK MAÇIMIZ"

Buruk, "Kopenhag maçını şimdilik bir kenara bırakın. Öncelikle Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynayacağı derbide puan kaybetme ihtimalini düşünen sarı-kırmızılı teknik adam, "Liderliği yeniden almamız açısından mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma" diye konuştu.

Kopenhag maçına moralli çıkmak açısından da Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu ifade etti. Galatasaray kazanıp evindeki 23 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

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