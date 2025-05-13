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Spor

Okan Buruk kupa finali öncesi konuştu: 2 kupa hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi13 Mayıs 2025 Salı 20:29 - Güncelleme:
Okan Buruk kupa finali öncesi konuştu: 2 kupa hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Cumartesi günü bir maç oynadık. Birbirimizi aşağı yukarı biraz daha tanımış olduk. Trabzonspor'un ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Gerçekten başa baş ve iki takımın kazanabileceği bir maç oynamıştık. Kazanmak bizim için ligde çok daha değerliydi ama bu maçın hikayesi bambaşka. Bu finali 120 dakikalık bir oyunmuş gibi düşünerek planlarımızı bu şekilde yapmalıyız. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. İki taraf için de inşallah güzel bir maç olsun."

"Psikolojik olarak iyi durumdayız. Bu duygu insanı bir sonraki maça daha iyi hazırlıyor. Bir finale çıkıyoruz, her iki takımın da aynı duygu ve enerjiyle oynayacağını düşünüyorum. Bu kupa finalini elbette çok önemsiyoruz."

"Fatih Tekke'nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz."

"Rakibimizin ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son maçta ne kadar oyuncu değiştirseler de kafa kafaya bir mücadele oldu. Bu maçın hikayesi çok daha farklı. Bu hafta 2 kupa kazanma hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

MUSLERA: "İSMİMİ TARİHE YAZDIRMAK MUTLU EDER"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera, basın toplantısında şöyle konuştu:

"Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum."

"Yarından itibaren 5 gün çok önemli bizim için. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder ama şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız."

"Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor ve umarım galip geliriz."

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