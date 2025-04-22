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Spor

Okan Buruk: Kupayı kazanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 20:12 - Güncelleme:
Okan Buruk: Kupayı kazanmak istiyoruz
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok değerli, önemli bir gün. Umarım yarın sabaha galibiyetle ve güzel günlere uyanırız. Her takımın hedefi kupada bir yandan yarışmak bir yandan oyuncularımızı oynatmak. Grup aşamasında oynadığımız maçlarda bütün oyuncularımıza şans verdik. Konya ile oynadığımız grup maçı bize uğurlu geldi. Burada psikolojik gücümüzü devam ettirmek istiyoruz. Kadroya baktığımızda da çok fazla değişiklik yapmadık. Jakobs iyileşti, hazır ve oynamayı bekleyen bir oyuncu. Gabriel Sara'yı dinlendiriyoruz. Barış Alper cezalı olduğu için Sallai oynuyor. Günay kupa maçlarında başarılı. İki maçın arası hem biz hem Konyaspor için iyi oldu. Finale çıkmak istiyoruz. Kupayı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a saygı duyuyoruz."

"KUPAYA ÖZLEM VAR"

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nın şehir için çok önemli olduğunu ve zafere ulaşmak istediklerini ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kupa, bu şehir ve bizler için çok önemliydi. Bunu ilk maçlardan itibaren vurguladık. En son 2017'de kazandık. Bir özlem var. Bu doğrultuda yarı finale kadar geldik. Galatasaray, ligin şu anda favorisi, kupanın da favorisi. 3 kez karşılaştık ve hiç yenemedik. Zor bir maç. Kendi saha ve seyircimiz önünde elimizden geleni yaparak finale yükselmek istiyoruz. Umarım istediğimizi yaparak finale giden biz oluruz." ifadelerini kullandı.

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