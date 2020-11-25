Okan Buruk: Leipzig maçını kazanmamız bizi farklı bir yere götürecek

DHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:20

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Başakşehir, Manchester United'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ERKEN GOL YEMEK BİZİ MORAL OLARAK AŞAĞI ÇEKTİ"

Erken dakikada bir gol yediklerini söyleyen Buruk, "Manchester United takımı geriye düştüğünde üretmede zorlanan bir takımdı. Kadro olarak da çok ofansif bir kadro vardı. Özellikle Cavani'nin ön tarafa girmesi de rakibin hücumdaki gücünü artırdı. Erken gol yemek bizi moral olarak aşağı çekti. Onların istediği oyuna döndü. 2'nci ve 3'üncü golü yedik. Hatalarımız da oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonları vardı. İlk yarıda da vardı, ikinci yarıda da vardı. Daha çok golle bitirebilirdik, daha çok gol yiyebilirdik. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Rakibimizi hak ettiği bu galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"LEİPZİG MAÇI BİZİ FARKLI BİR YERE GÖTÜRECEK"

Buruk, Leipzig maçının önemine değinirken, "Maça 3 orta saha ile çıktık. Oyuncu tercihleri ile ilgili sıkıntımız yok. Rakip, ikinci yarı 3-1 sonrası bize daha fazla pozisyon verdi. Rakip kaleye yüklendik. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık. Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımla maçlara aynı inançla çıkacağız. Leipzig maçını kazandığımız takdirde bizi farklı bir yere götürecek. Çok iyi bir takım ama biz kazanmaya çalışacağız" dedi.