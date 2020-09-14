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Spor

Okan Buruk: ''Ligin başında mağlup olmak beni üzdü''

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularını eleştiren Buruk, 'Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü' dedi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:14
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Ligin ilk haftasında mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 'İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Rakibin oyununu bekliyorduk, beklediğimiz oyun buydu. Bizim daha çok istememiz gerekiyor. 

Geçen sezon ki parolamız buydu. Daha çok isteyip daha yüksek ritimde oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız." dedi.

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