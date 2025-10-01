Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

"KAZANMAK ÇOK GÜZEL"

"Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar."

TARAFTAR MESAJI

Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık."

"PRESTİJ OLARAK ÖNEMLİ"

"Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik."

"ÖNEMLİ BİR ŞEY"

"Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey."

"MOTİVASYON ARTIYOR"

"Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."

OSIMHEN'İN DURUMU

"Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi."