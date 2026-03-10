İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  Okan Buruk, Liverpool maçında 2 değişikliğe gitti
Spor

Okan Buruk, Liverpool maçında 2 değişikliğe gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

10 Mart 2026 Salı 21:10
Okan Buruk, Liverpool maçında 2 değişikliğe gitti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Sacha Boey yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 2 oyuncu değiştirdi. Buruk, derbiye ilk 11'de başlayan Sallai ile Sane'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bunların yerine Singo ile Lang'ı başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

