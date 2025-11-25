İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu: İyi bir 11'imiz var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2025 Salı 20:20
Okan Buruk, maç öncesi açıklamalarda bulundu: İyi bir 11'imiz var
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İYİ BİR 11'İMİZ VAR"

"Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde."

İLK 11 HAKKINDA

"İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz."

"Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır."

"İnşallah önceki iki maçta olduğu gibi kazanarak ayrılırız. Taraftarımızdan aynı atmosferi bekliyorum."

