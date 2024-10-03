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Spor

Okan Buruk maç öncesi konuştu: Bahanemiz yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola karşılaşması öncesi konuştu.

3 Ekim 2024 Perşembe 19:34 - Güncelleme:
Okan Buruk maç öncesi konuştu: Bahanemiz yok
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Dün de söyledim, güzel bir zemin var. Bizim içimn zemin çok önemli. Bu bizim için oyun oynama anlamında önem kazanacak. Rakipte beklediğimiz kadroya göre iki değişiklik var. İki sistemi de oynayabiliyorlar. İki sisteme göre de hazırlığımız var. Topun bizde olduğu bölüm çok önemli. Hareketliliğimiz çok önemli. Yapacağımız baskılar önemli. Önemli bir maç, kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz. Deplasmanda oynuyoruz, rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam, kendi oyun kalitemizi ortaya koymak istiyoruz. Maçın favorisi Galatasaray. Aynı mücadele gücünde oynamamız gerekiyor." dedi.

'HIRSLI BAŞLAYACAĞIZ'

Başarılı teknik adam, hava koşulları için, "Sıcak havada oynamaktansa, soğuk havada oynamak oyuncuların daha tercih edebileceği bir şey. Hava olarak daha güzel bir hava. Şu andaki atmosfer, zemin, hava, hiçbir bahanemiz yok. Hırslı, konsantre bir şekilde başlayacağız." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, son olarak, "Her şeyi düşünüyoruz, yoğun bir tempoda oynuyoruz. Çok fazla oynayan oyuncuları, değişikliklerde düşünüyoruz. Sakatlık riskine göre oyuncuları değişikliklerde düşünüyoruz. Ana amacımız kazanmak. İyi bir kadroya sahibiz. Kulübeden gelecek oyuncular da güçlü oyuncular. Osimhen gibi önemli bir eksiğimiz var ama kulübede yine çok değerli, çok önemli oyuncular var." açıklamasında bulundu.

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