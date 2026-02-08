İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Okan Buruk maç öncesi yeni transferler için konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

8 Şubat 2026 Pazar 16:44
Okan Buruk maç öncesi yeni transferler için konuştu
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, Rizespor maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Transfer dönemini tamamladık ve bence sonunu güzel bitirdik. Önemli transferler yaptık ve kadro genişliğini oluşturduk. O kadro genişliğini en iyi şekilde kullanmalıyız.

Bugün eksiklerimiz var. 4 tane eksiğimiz var. Ama onun dışında hem başlayan hem de devam edecek oyuncular var. Kulübemiz dolu.

Rizespor deplasmanları zor oluyor. İyi bir takımları var. Güzel bir futbol şehri. Burada kazanmak istiyoruz.

Kazanmamız önemli. Puan farkını daha yukarıya çekmemiz bizim için önemli. İyi giden bir çizgimiz var. Bugün de aynı devamlılığı bekliyorum açıkçası.

YENİ TRANSFERLER

"Renato, buraya gelmeden bir hafta çalışmamıştı. Renato genç bir oyuncu. İlk iki gün adaptasyon gibi geçirdik. Dün takımla çalıştı. Kadroda olmasını istedik. İleriye dönük bizim için önemli olacak. Kendisiyle de dün güzel bir konuşmamız oldu. Galatasaray, son dönemde ilk defa böyle bir profile gitti. Zamana ihtiyacı olacak. Oynama şansları çıkacak ona, birçok oyuncu da olduğu gibi ama sert bir yarış da var. Tüm oyunculara şans vereceğim.

Sacha Boey, hazır geldi. En hazır şu anda Sacha Boey. Bugün oyunun devamında onu da düşünüyoruz."

