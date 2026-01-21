UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken maçın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum." dedi.

Okan Buruk maçta iyi ve kötü oynadıkları anlar olduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.