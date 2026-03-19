  • Okan Buruk maç sonu açıkladı! Noa Lang ve Osimhen'in durumu...
Spor

Okan Buruk maç sonu açıkladı! Noa Lang ve Osimhen'in durumu...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçı sonrası konuştu. Buruk, maçın son bölümünde kötü bir sakatlık yaşan Noa Lang ve ikinci yarının başında maça devam edemeyen Victor Osimhen'in durumları hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 01:31
Okan Buruk maç sonu açıkladı! Noa Lang ve Osimhen'in durumu...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Okan Buruk, mağlubiyeti ve turnuvayı TRT 1'e değerlendirdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

"Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."

"Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm."

"Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim."

"Her türlü fauller rahat rahat yapıldı. Dünyanın en kötü hakemlerinden biri maçı yönetti. Ama rakibimiz bizden çok çok fazla maçı hak etti. Şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar yaşadık. Öz güvenimizi kaybettik."

"Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemlerinden biri maçı yönetti."

