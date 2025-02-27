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Spor

Okan Buruk: Maçın devamında onları kullanmaya çalışacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı tamamlanıyor. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Okan Buruk: Maçın devamında onları kullanmaya çalışacağız
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı tamamlanıyor. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "İç saha maçları, üst üste 3. maç. Bundan sonra deplasmanlar başlıyor. Ligde 5 maçın 4'ü deplasman olacak. Bu maçın tabii ki bir önceki maçta oynamayanlarla başlıyoruz. Onlara güveniyoruz. Galatasaray takımı, Galatasaray kadrosu sonuçta. Buradaki tüm oyuncular değerli ve önemli. Ona inanarak böyle bir 11'le başlıyoruz. Pazar günü 4'te Kasımpaşa ile maçımız var. Ligle ilgili oyuncu planlamamız, sakatlık olmaması en büyük dileğimiz. Kupayı çok önemsiyoruz, onu söyleyeyim. Çok değerli oyuncularımız var, kupayı önemsiyoruz, yolumuza devam etmek istiyoruz kazanarak. Kazandığımız takdirde bir üst tura geçiyoruz. Birincilik ikincilik diğer maça da bağlı." dedi.

Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Konyaspor'un da iyi bir kadrosu var. İlk 11'lerinde lig maçlarına göre rotasyon var. Onlar da turun içinde olmak isteyecek. Oyunun devamında önemli bir yedek kulübesine sahibiz. Maçın devamında onları kullanmaya çalışacağız."" ifadelerini kullandı.

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