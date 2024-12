Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

"Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Organize bir takım. Pas hızı yüksek bir takım. Top onlardayken tehlikeli bir takım. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız. Rakibimizin Avrupa Ligi'nde kalması için kazanmak isteyecektir. Biz de ilk 8'de kalabilmek için bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan."

"MAÇ İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

"Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu."

BARIŞ ALPER'İN YOKLUĞU

"Barış Alper Yılmaz'ın olmaması sizi nasıl etkileyecek?"

"Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız."

"FİNAL HAYALİ KURUYORUZ"

"Abdülkerim, Bilbao için çağrıda bulundu. Mourinho'nun açıklamaları oldu. Kendinizi favori olarak görüyor musunuz?"

-Okan Buruk: "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca, ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar."

SİVASSPOR MAÇI

"Kaleci ve stoperlerin dışında tüm oyuncular hücum oynamak ister. Tabii ki bizim takımımız agresif ve dinamik bir takım. 10 kişi kalsak da önce 4-3-2'ye döndük. Mertens ve Osimhen'i önde tuttuk. Yine Yunus, Torreira ve Sara ile üçlü orta saha gibi oynadık. 4-4-1'e döndük zaman zaman. Sizin oyununuz da önemli. Rakibin de 3'lü oynaması sizin işinizi kolaylaştırabiliyor. Yine baskıya gittik.

Rakibin dipte savunma yapması işinizi kolaylaştırıyor. Motivasyon, konsantrasyon, boş bir haftadaydık, yorgunluk azdı. Genel olarak kendi oyun anlayışımızı her maçta ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Ofansif olarak iyi işler gösteriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın için de elimizdeki oyuncuların kalitesi çok fazla, ofansif olarak hamleler yapacağız, düşüneceğiz. Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sene çok fazla gol yiyoruz. Gol yemeden tamamlamak isteriz. Savunmada kalabalık olduğumuzda da gol yedik. Sivasspor maçında da aynısı oldu. İkinci golde 4 kişi savunmadayız. Çok uzaktan bir pasla gol yedik. Savunmayı daha iyi yaparsak çok daha güçlü olacağız."

ABDÜLKERİM OYNAYACAK MI?

Abdülkerim'in iğneyle oynama ihtimali

"Savunma bölgesi, daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, bugün idmana çıktı. Yarın kararımızı vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta, kanat anlamında biraz sıkıntımız var. Barış yok, Sallai Avrupa listesinde yok. Yarın planlarımız var. Onları uygulamaya çalışacağız."

"GALATASARAY FARKLI"

Süper Lig'de şampiyon olan takımlarda bir sonraki senelerde düşüşler oluyor. Siz bunu yaşamadınız. Bunun sırrı nedir?

Okan Buruk: "3. yılımız, 2 şampiyonluk yaşadık. Aynı konsantrasyonda olmak, genel olarak Galatasaray camiasının başarısı olduğunu düşünüyorum. Teknik direktör olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Ama çok değerli bir kadromuz var. Taraftarımızın isteklerine doğru cevap veren kadromuz var. Oyun anlamında da güzel futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Sadece kazanmak üzerine değil, iyi oyun üzerine de doğru gittiğimizi düşünüyorum hem ligde hem de Avrupa'da. Motivasyonumuz hiç düşmüyor. Başakşehir'de bunu yaşadım, şampiyon olduk. Diğer sezon başında ayrıldım. Tabii ki pandemi dönemiydi. Sezon başı yapmadığınız bir dönemdi. Bir tecrübe oluyor. Ben de dediğim gibi böyle oyuncu grubuna sahip olduğum için mutluyum.

Transfer için, her transferin tutması çok kolay değil. Ama bazen gelen transferiniz, oynamıyor. Elinizdeki oyuncunuz iyi performans sergilemiyor. Geçen sene Barış, bu sene Yunus gibi. 11 kişi oynuyorsunuz, bu yarışın içinde oyuncuların da güçlü durması önemli. Başkanımız bize her zaman destek oluyor. Her zaman yanımızda olması önemli. Geçen hafta bir antrenmanda da bunu gösterdik. Dinamik bir camiayız, bu da sahaya yansıyor."