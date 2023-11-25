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Spor

Okan Buruk, Manchester United maçının önemini açıkladı

Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester United maçının önemine değindi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Okan Buruk, Manchester United maçının önemini açıkladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

"BİZE YAKIŞAN BİR OYUN OLDU"

"Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum."

SANCHEZ'İN SAKATLIĞI

"Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

MANCHESTER UNITED MAÇI

"Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."

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