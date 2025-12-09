İSTANBUL 13°C / 8°C
  Okan Buruk, Monaco maçına 2 değişiklikle çıktı
Spor

Okan Buruk, Monaco maçına 2 değişiklikle çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ilk 11'inden Mario Lemina ve Kazımcan Karataş'ı çıkarırken yerlerine Roland Sallai ve sakatlıktan dönen Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.

AA9 Aralık 2025 Salı 23:21 - Güncelleme:
Okan Buruk, Monaco maçına 2 değişiklikle çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, II. Louis Stadı'ndaki maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Hakan Balta, yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.

Popüler Haberler
