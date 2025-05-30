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Spor

Okan Buruk: Muslera ve Mertens'i çok arayacağız

Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 19:55 - Güncelleme:
Okan Buruk: Muslera ve Mertens'i çok arayacağız
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Şampiyon Galatasaray, sezonun son maçında Başakşehir'i konuk ediyor.

Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılacak Dries Mertens ve Fernando Muslera ile iligli konuşan Okan Buruk, "Dün son antrenmandı onlar için Galatasaray formasıyla. Üçümüz birbirimize sarıldık antrenman bittiğinde. Hüzünlendik orada. 2-3 haftadır bu hüznü yaşıyoruz. Hem kupa finalinde hem şampiyonluk kutlamalarında en güzel günlerimizi yaşarken bir yandan da bu veda bizi üzüyor. Onlar ailemizin bir parçası. Her zaman bu kulübün bir parçası olacaklar, bu kulübü temsil edecekler. Muslera ve Mertens değil sadece, ailelerini de seviyor herkes. Ciro bu takımın sembolü oldu. Ciro'yu da herkes ayrı özleyecek. Mertens'e bazen 'Ciro senden daha ünlü Türkiye'de' diyordum. Hem eşi hem oğlu bu takım için çok değerliler, önemliler. Başarımızda payları var. Teknik adam olarak onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Okan Buruk, yıldız ikili için ayrıca "Muslera ve Mertens'i insan olarak da çok arayacağız. 5. yıldızda çok büyük rol oynadılar. Güzel bir veda olacak. İnşallah galibiyetle veda ederiz." sözlerini sarf etti.

Başakşehir maçını kazanmak istediklerini dile getiren Buruk, "Galatasaray rekorların takımıdır. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Yine 3 puan daha almak, bir maç daha kazanmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda çok sevinmiştim. Kazanarak bitirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

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