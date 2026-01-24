İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Okan Buruk: Noa Lang, Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi Noa Lang transferine değinerek, tecrübeli oyuncunun kadroya önemli katkı sağlayacağını söyledi.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Noa Lang transferi ve transferler için konuşan sarı-kırmızılı teknik direktör, "Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli oyuncu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak." dedi.

Okan Buruk, "Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'e dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Rakibimizin yeni bir hocası var. Cesurlar. Maça iyi konsantre olmamız gerek. Önde tehlikeli oyuncuları var. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç final, bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

