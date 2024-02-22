Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasını sonlandırdıktan sonra devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefini kovalıyor.

Sabah'ta yer alan haberde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı bugün deplasmanda devirip yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, son çalışmanın ardından takımına uyarılarda bulundu.

"TARİHİMİZE YAKIŞANI YAPALIM"

2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na vurgu yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu kulüp daha önce büyük zaferlere imza attı. Biz de sahaya çıkıp tarihimize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

"HEDEF DUBLIN'DEKİ FİNAL"

Dublin'de oynanacak finali hedefe koyan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvedir. Çok kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız. Dublin'deki finale ulaşmak için bir engeli daha aşmak zorundayız. Hatasız oynayıp İstanbul'a mutlu dönelim" dedi.