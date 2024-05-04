İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk onay verdi! Hedef Dominik Marczuk
Spor

Okan Buruk onay verdi! Hedef Dominik Marczuk

Gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Polonya Ligi'nde forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dominik Marczuk'i istedi.

Takvim4 Mayıs 2024 Cumartesi 12:49 - Güncelleme:
Okan Buruk onay verdi! Hedef Dominik Marczuk
ABONE OL

Galatasaray gelecek sezon için dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da potansiyeli yüksek genç yıldızları takibe devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki son isim ise Polonya Ligi'nde Jagiellonia takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dominik Marczuk... Genç yıldız, 2023 yılında transfer olduğu Jagiellonia'da büyük başarılara imza attı.

2026 YILINDA BOŞA ÇIKIYOR

2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Marczuk, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken 7 gol, 11 asiste imza attı.

OKAN BURUK RAPOR VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da genç yıldızı izlediği ve yönetime alınması için rapor verdiği öğrenildi.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ'NDEN İLGİ VAR

Polonyalı futbolcuya, Avrupa'nın 5 büyük liginden de büyük ilgi var. Galatasaray bu transfer için Avrupa'nın önemli kulüpleri ile yarışıyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Polonya ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.

DEĞERİNİ 3.5 MİLYON EUROYA YÜKSELTTİ

Marczuk, 2022 yılında 100 bin Euro olan piyasa değerini 2 yıl içinde 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Genç yetenek, genel olarak savunmanın ve orta sahanın sağında forma giyiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.