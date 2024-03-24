Galatasaray, bu sezon adeta Alanyaspor'u sırtlayan Oğuz Aydın'a kanca attı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanatın menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği bildirildi.
Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve son 5 maçta 5 golü bulunan Oğuz, bu sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.
Etkili futboluyla Vincenzo Montella'nın da radarına giren genç oyuncu, A Milli Takıma kadar yükseldi.
Kariyerine Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında başlayan Oğuz,Türkiye'de Bucaspor ve Karacabey formaları da giydi.
2021'de imza attığı Alanyaspor'da 88 karşılaşmada 19 gol ve 7 asistle oynadı.