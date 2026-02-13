İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Okan Buruk: Önceliğimiz puan farkını arttırmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesi rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayarak hedeflerinin galibiyet ve iyi oyun olduğunu söyledi.

13 Şubat 2026 Cuma 19:48
Okan Buruk: Önceliğimiz puan farkını arttırmak
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Rakibimize büyük bir saygı duyuyoruz. Son haftalarda bu kadar oyuncu değişimine rağmen çok iyi işler yapıyorlar. Eyüpspor'u önemsemeyen, ciddiye almayan takımlar cezasını çekti. Bu aslında bize bir ders önceden gördüğümüz. Tam takım dün ilk defa antrenmana çıktık. Sane'nin ilk idmanıydı, bugün kadroya almadık. Yarın ve öbür gün bizimle idmanlara devam edecek" dedi.

Açıklamalarını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Ahmed Kutucu'nun bir kafa travması olduğu için onun da belli bir sahada olma süresi vardı ondan dolayı bugün kadroda yok. Tam takımız. Başlayacak ve devam edecek bir 11'imiz var. Bugünden beklentimiz kazanmak ama sadece kazanmak değil, taraftarımızı da mutlu etmek bizim için önemli. Dört gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçımız var" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Önceliğimiz puan farkını arttırmak. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 Ocak'ta başladık. Bugün yaklaşık 11. maçı oynuyoruz. Yoğun bir maç trafiğine girdik. Bu haftanın başında 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. İyi bir kadro oluşturduk. Maç maç değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün galibiyetin yanı sıra iyi oyun sergileyip, puan farkını açmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

