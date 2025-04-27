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Spor

Okan Buruk: Önlemlerimizi aldık

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Okan Buruk: Önlemlerimizi aldık
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

HEDEF GALİBİYET

Okan Buruk, maçı kazanmak istediklerini ve ona göre mücadele edeceklerini ifade etti.

"Bizim için her maç çok önemli. Rakibiniz kazansa da kazanmasa da aynı psikoloji ile sahaya çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. Rakibimiz başarılı ve hedefi olan bir takım. Arda Turan bu sezonun en başarılı hocalarından biri. Onların bize karşı planı olacak, bizim de onlara karşı var. Yükselen bir performansımız var. Sürdürmek istiyoruz. Rakibimizin de ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Kupa maçında da aynı konsantrasyonu sağladık. Kasımpaşa'nın stadyumunun atmosferi ne kadar iyi olmasa da çok kötü değil. Hava biraz rüzgarlı ama oyunu etkileyecek kadar değil. Kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlar bizim için değerli ama 12 kişi alabiliyoruz. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam etmek istiyoruz."

"ÖNLEM ALDIK"

"Eyüpspor'a baktığınızda top onlardayken 1-2 şeklinde diziliyorlar, top rakipteyken 2-1 yapıyorlar. Thiam, Türkiye'nin en değerli golcülerinden biri. Ampem gibi Emre gibi kaliteli oyuncuları var. Önlemlerimizi aldık."

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