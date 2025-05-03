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Spor

Okan Buruk: Osimhen'i ben engelledim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Okan Buruk: Osimhen'i ben engelledim
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalarında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"MAÇI ÇOK ERKEN BİTİRDİK"

"Oyun gücümüz, kendi iç saha maçlarımız, taraftarımızla birlikte baskımız, ilk bölümde çok erken attığımız goller, çok erken 4-0'a geldi maç. Maçı çok erken bitirdik. Bu önemli. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu."

"İKİ KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim, stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz."

"OSIMHEN'İ BEN ENGELLEDİM"

"Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek ben erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim.[Gülerek]"

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

"Şampiyonluk yolunda yürüyoruz."

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